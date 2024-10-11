Норрис оценил шансы на победу в чемпионате

Британский пилот Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал шансы на победу в личном зачёте пилотов, вспомнив слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена о том, что без улучшений болида нидерландец не завоюет титул.

«Даже если я выиграю каждую гонку, догнать Макса всё равно будет непросто, так что он всё равно легко окажется в лучшей позиции для себя. Я думаю, он сказал про шансы на победу просто для того, чтобы почувствовать себя немного лучше. Рано или поздно «Ред Булл» всё-таки решит свои проблемы, и тогда они точно смогут выиграть гонку.

Например, в Монце они, скорее всего, провели свой худший уикенд (Ферстаппен финишировал шестым, Перес — восьмым). И при этом во всех остальных гонках Макс всегда находится где-то рядом. Так что Ферстаппен всё ещё обладает преимуществом в чемпионате», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

На данный момент между двумя пилотами 52 очка: у Ферстаппена 331, у Норриса 279.