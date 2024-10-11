Стали известны требования «Феррари» для разрешения партнёрства между «Хаасом» и «Тойотой»

Сегодня, 11 октября, стало известно о том, что японский автогигант «Тойота» и американский коллектив Формулы-1 «Хаас» заключили договор о техническом партнёрстве. Руководитель команды Формулы-1 Аяо Комацу рассказал о требованиях, которые выдвинули в «Феррари» для того, чтобы разрешить сотрудничество «Хааса» и «Тойоты».

«Мы работаем с «Феррари» с первого дня в Формуле-1, поэтому очень хорошо понимаем друг друга. Кроме того, я говорил с Фредом [Вассёром, руководителем команды] с самых ранних этапов обсуждения о нашем сотрудничестве с «Тойотой». Отношения «Феррари» и «Хааса» — это фундамент, поэтому я пришёл с полной уверенностью, что они должны действительно понять этот вопрос.

Честно говоря, главное — быть прозрачным и ясным с точки зрения сфер и точек взаимодействия, чтобы все стороны были проинформированы. Затем, конечно, «Феррари» выдвинула определённые требования, в которых я должен был гарантировать им их исполнение. Это то, что мы собирались сделать в любом случае, так что это было довольно просто и при очень тесном сотрудничестве со всех сторон исполнимо», — приводит слова Комацу издание Racingnews365.

Также издание сообщило, что под требованиями от «Феррари» подразумевались гарантии использования аэродинамической трубы «Феррари», а также коробки передач итальянского коллектива до тех пор, пока это разрешено техническим регламентом. Шасси для «Хааса» также будет поставляться производителем «Даллара».