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Штайнер назвал условие, при котором Хэмилтон стал бы восьмикратным чемпионом

Штайнер назвал условие, при котором Хэмилтон стал бы восьмикратным чемпионом
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне аналитик и телеведущий Гюнтер Штайнер заявил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал бы восьмикратным чемпионом серии, если бы вместо Майкла Маси руководителем ФИА в 2021 году был Чарли Уайтинг.

Маси сменил на посту гоночного директора покойного Чарли Уайтинга, который скончался накануне сезона 2019 года.

«Мы все знаем, что сделал бы Чарли в Абу-Даби [2021 года]: если бы он был во главе ФИА, то Льюис стал бы восьмикратным чемпионом мира. Мы все пришли к выводу, что была допущена ошибка в той гонке. Я очень уважаю Майкла Маси. Майкл ещё и мой друг, и мы все совершаем ошибки. Но у меня нет понятия, почему они не признали ошибку. Теперь ФИА вообще перестала нести ответственность за свои ошибки и потеряла смирение», — приводит слова Штайнера BBC.

Напомним, Штайнер говорит о ситуации на Гран-при Абу-Даби — 2021. Это была финальная гонка сезона, в котором два лидера чемпионата — Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон — определяли чемпиона. Хэмилтон с большим отрывом лидировал с первого круга, но после спорного решения Майкла Маси дать рестарт гонки на последнем круге после аварии пилота «Уильямса» Николаса Латифи Макс Ферстаппен совершил обгон, выиграв Гран-при и став впервые в своей карьере чемпионом.

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