Хэмилтон похвалил Формулу-1 за нынешнюю конкуренцию в чемпионате

Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за «Мерседес», Льюис Хэмилтон прокомментировал уровень конкуренции в сезоне-2024.

— Как Вы относитесь к отсутствию доминации «Ред Булл» в этом сезоне?

— Это потрясающе, так и должно быть. Думаю, что в конечном итоге это и есть цель, когда они [ФИА] устанавливают правила, но так никогда не получается. Замечательно, что в «Макларене» наконец-то дошли до своей лучшей формы, добившись значительного подъёма просто из ниоткуда.

Вы видели победу «Феррари» [в Италии], а до этого — нашу. Надеюсь, в следующих гонках вы увидите что-то подобное и это останется неизменным, — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

На данный момент Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте, имея на своём счету 174 очка. У его партнёра Джорджа Расселла — 154. «Мерседес» идёт на четвёртом месте в Кубке конструкторов.