В Tesla представили беспилотные такси и минивэн

Компания Tesla официально представила свои первые беспилотные автомобили — двухместное роботакси Cybercab и минивэн Robovan вместимостью в 20 пассажиров.

Tesla Cybercab Фото: Tesla

Технических подробностей о новых автомобилях Tesla не приводит, однако сообщается, что Cybercab должен быть запущен в серийное производство в 2026 году, а стоить беспилотная двухместная машина будет менее $ 30 тыс. В данный момент самая дешёвая модель Tesla — Model 3 — обойдётся покупателю в $ 40 тыс.

Tesla Cybercab Фото: Tesla

Дизайн Cybercab выполнен в духе нашумевшего электропикапа Cybertruck, но с использованием более гладких линий. Тем временем Robovan обладает футуристичным обликом и, скорее, напоминает вагон поезда, а не традиционный минивэн.

Tesla Robovan Фото: Tesla

Отмечается, что Robovan может использоваться для перевозки не только пассажиров, но и массивных грузов. Стоимость этого автомобиля и время начала производства пока остаются в секрете.

Салон Tesla Robovan Фото: Tesla

Отметим, что Tesla готовит ещё одну новинку — автомобиль Roadster, который создаётся с использованием технологий SpaceX и будет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за секунду.