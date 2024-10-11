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Хуан Пабло Монтойя посоветовал «Астон Мартин» поменять Алонсо на Ферстаппена

Хуан Пабло Монтойя посоветовал «Астон Мартин» поменять Алонсо на Ферстаппена
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49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что для будущего успеха британской команде «Астон Мартин» после подписания контракта с Эдрианом Ньюи следует заменить испанца Фернандо Алонсо на Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Астон Мартин» необходимо найти подходящего гонщика, гонщика, который выполнит свою работу. Фернандо — потрясающий. Но как долго он сможет продолжать? Я не думаю, что Лэнс куда-то уйдёт. Фернандо – это не долгосрочный вариант. Когда они принимают это решение и говорят: «Эй, у нас есть «Хонда», у нас есть Ньюи», почему бы не пойти за Максом?

Это означало бы предложить Максу ту же сделку, что и Ньюи, но более выгодную. И для самого Ферстаппена это будет позитивная сделка. Потому что тогда это долгосрочный проект. А когда у вас один из лучших гонщиков в мире или как минимум лучший на данный момент гонщик чемпионата, то чем лучше он справится, тем больше денег он заработает в долгосрочной перспективе», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

Ранее Алонсо заявил, что ему необходима 33-я победа в Формуле-1.

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