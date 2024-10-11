«Мне не нужна эта работа». Марко — о скандале в «Ред Булл» в начале сезона

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал расследование в отношении себя в начале сезона из-за слухов о распространении информации в связи со скандалом руководителя австрийского коллектива Кристиана Хорнера, а также назвал причину, по которой до сих пор хочет оставаться в Формуле-1.

«Это, конечно, было невесёлое время, в течение которого ходило много слухов. Оливер Минцлафф [исполнительный директор концерна «Ред Булл»] приехал в Саудовскую Аравию, где у нас состоялся долгий и хороший разговор. Второй топ-менеджер «Ред Булл», Франц Вацлавик, также был там, и мы с ним тоже хорошо поговорили.

И да, это было одной из многих проблем, возникших при переходе к новому руководству после смерти Дитриха Матешица, поскольку тайская сторона компании теперь также оказывает значительно большее влияние. Но стоит понять, что я независимый человек. Мне не нужна эта работа.

Моя мотивация — это моя страсть, мой энтузиазм в отношении спорта и, конечно же, крепкая связь с Максом Ферстаппеном. Мне было ясно, что, если я останусь, мне ничего не будет мешать или ограничивать, поэтому я всегда могу делать то, что лучше для Макса», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Напомним, перед началом сезона-2024 в стане «Ред Булл» разгорелся скандал с Кристианом Хорнером по поводу его неподобающего поведения в отношении одной из сотрудниц.