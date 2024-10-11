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«Фред не моя девушка». Леклер ответил, ревнует ли Вассёра к Хэмилтону

«Фред не моя девушка». Леклер ответил, ревнует ли Вассёра к Хэмилтону
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер настаивает, что не ревнует руководителя команды Фредерика Вассёра к переходящему в «Скудерию» Льюису Хэмилтону.

«Не думаю, что есть ревность. Фред не моя девушка! Мы любим друг друга, ценим друг друга, но ревности нет.

Я всегда был в курсе переговоров между Льюисом и «Феррари», знал, что такая возможность существует, всё было очень прозрачно, и я был первым, кто сказал, что для меня будет мотивацией иметь такого сильного напарника по команде. К тому же у меня очень хорошие отношения с Льюисом, и я уверен, что так будет и в будущем», — приводит слова Леклера Motorsport.

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