«Либерти» готовит зачистку в руководстве Формулы-1 — источник

Владелец коммерческих прав на Формулу-1 американская компания «Либерти Медиа» готовит зачистку в руководстве чемпионата (ФОМ), в результате которой Стефано Доменикали может лишиться своего поста. Кроме того, эта борьба может усилить напряжённость между Кристианом Хорнером и Тото Вольфом. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Прошлым летом ожидалось, что Стефано Доменикали продлит контракт с ФОМ и останется генеральным директором Формулы-1 ещё на несколько лет. Однако этого не произошло. Его нынешний контракт рассчитан лишь на один год. По данным Daily Mail, окружение Доменикали считает, что всё в порядке и что он контролирует своё будущее. Однако издание отмечает, что есть слухи, что босс «Либерти Медиа» Грег Маффей серьёзно рассматривает вариант небольшой зачистки.

«Думаю, Грег хочет сам всем управлять», — приводит издание слова источника.

Daily Mail рассуждает, кто может стать преемником Доменикали. Среди вариантов указываются руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. Это может подогреть борьбу между главными антагонистами Формулы-1.