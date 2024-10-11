Команда «Уильямс» представила специальный дизайн заднего антикрыла для Гран-при США, который состоится в следующие выходные в Остине.

«Уильямс» представил спецдизайн заднего антикрыла для Гран-при США Фото: Williams F1

Пресс-служба британской команды сообщает, что этот специальный дизайн был разработан совместно с одной из старейших и крупнейших криптоплатформ Kraren. Вариант дизайна заднего антикрыла был выбран болельщиками «Уильямса».

На крыльях машин Алекса Албона и Франко Колапинто будут нанесены шесть персонажей из коллекции Williams Racing Cosmos, они были нарисованы художницей Кэнди Эппл.

На данный момент «Уильямс» занимает восьмое место в зачете Кубка конструкторов, опережая на три очка «Альпин» и на 16 – «Кик-Заубер».