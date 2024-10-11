Гюнтер Штайнер: немного дёшево увольнять по телефону того, кто принёс тебе полмиллиарда

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер с обидой высказался о владельце американской команды Джине Хаасе из-за того, каким образом тот совершил увольнение 59-летнего итальянца.

«Делать это таким образом… Немного дёшево увольнять по телефону того, кто создал тебе команду и принёс полмиллиарда.

Общался ли я с ним после этого? Это последнее, чего я хочу. Он мне больше не нужен», — приводит слова Штайнера The Athletic.

Штайнер работал в «Хаасе» с 2014 по 2023 год. В мае 2024 года он подал в суд на «Хаас» за невыплату премий и продажу товаров с его именем и изображением. В ответ материнская компания «Хааса» подала в суд на Штайнера за использование товарного знака в его автобиографии. В сентябре иск «Хааса» был отклонён.