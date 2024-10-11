Штайнер привёл пример отчаянной экономии Джина Хааса на команде Ф-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал забавный случай, демонстрирующий скупость и прижимистость владельца американской команды Джина Хааса. 59-летний итальянец вспомнил, как однажды летел на частном самолёте Хааса и попросил немного еды. Ему подали запечённые бобы, а когда он отказался их есть, Джин Хаас предложил отнести их на фабрику, так как не хотел, чтобы они пропали даром.

«Это реально. Я рассказал эту историю своему гострайтеру, и он сказал: «Ты что, всё это выдумываешь?»

Я сказал: «Нет, это правда! Это то, ради чего я жил 10 лет!»

Эта глава автобиографии называется «Бобы». Вы прочитаете «Бобы Джина» и узнаете, с кем имеете дело», — приводит слова Штайнера The Athletic.

Штайнер работал в «Хаасе» с 2014 по 2023 год. В мае 2024 года он подал в суд на «Хаас» за невыплату премий и продажу товаров с его именем и изображением. В ответ материнская компания «Хааса» подала в суд на Штайнера за использование товарного знака в его автобиографии. В сентябре иск «Хааса» был отклонён.