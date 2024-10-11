Монтойя — об ошибке «Макларена»: хороший урок для всех команд

49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал ключевую ошибку «Макларена» в борьбе с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном за чемпионство в сезоне-2024. Монтойя считает, что «Макларену» следовало бы гораздо раньше сделать Ландо Норриса первым номером.

«Проблема «Макларена» в том, что Макс продолжает финишировать на подиуме. Однако у «Макларена» была возможность сделать отставание меньшим и оказать большее давление на Макса, но, возможно, сейчас уже слишком поздно.

«Макларен» должен был раньше принять решение о том, кто у них первый номер. Это хороший урок для всех команд. Они должны заявить, что тот, кто выше в середине сезона, тот становится первым номером на вторую половину сезона», — приводит слова Монтойи GP Blog.