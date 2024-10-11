Вассёр раскрыл, сложно ли было договориться с Хэмилтоном о переходе в «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, было ли сложно договориться с Льюисом Хэмилтоном о его переходе в «Скудерию».

«Убедить Льюиса было не так уж и сложно. Я помню, в 2004 году мы были вместе (в европейском чемпионате Формулы-3. – Прим. «Чемпионата»), он в то время был связан с «Маклареном»-«Мерседес». Но он уже тогда думал, что рано или поздно перейдёт в «Феррари».

Мы говорили об этом некоторое время назад, он всегда имел в виду это желание. Но, конечно, он гонщик, который хочет иметь гарантии в плане результатов, для него этот аспект всегда на первом месте. И раз он решил присоединиться к «Феррари», это подтверждает, что у нас может быть необходимая машина. Такой гонщик, как Льюис, не приехал бы к нам просто на каникулы. Нам нужен прогресс, и могу сказать, что мы направляем много ресурсов на наш следующий проект», — приводит слова Вассёра Motorsport.