Комацу ответил, знал ли Окон о сделке с «Тойотой» до соглашения с «Хаасом»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу настаивает, что никогда не говорил подписавшему ранее контракт с американской командой Эстебану Окону о планах на партнёрство с «Тойотой».

«Я ему ничего конкретно не говорил об этом. Я сказал ему, что у нас есть план развития, чтобы двигать эту команду вперёд. Но в тот момент, когда я пытался заключить контракт с Эстебаном, а это было примерно в Австрии, было слишком рано что-либо гарантировать ему.

Я никогда не хотел говорить Эстебану то, чего не могу гарантировать, а потом он бы подписал контракт, и я не мог бы сказать Эстебану три месяца спустя: «Извини, приятель, я не смог этого сделать».

Он подписал контракт, понимая, что у нас есть видение развития этой команды, и, вместо того чтобы говорить об этом техническом партнёрстве, я рассказал ему, как мы планируем развивать команду, и он полностью поддержал эту идею», — приводит слова Комацу Planet F1.