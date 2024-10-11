Алонсо заявил, что посоветуется с Ньюи по вопросу завершения карьеры в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что посоветуется с Эдрианом Ньюи, прежде чем принять решение о завершении своей карьеры.

«Я бы хотел, чтобы моё имя осталось в Формуле-1 немного дольше, чем у большинства других, но я знаю, что это будет крайне сложно, потому что мы живём настоящим, а не прошлым. Всё движется вперёд, это естественный ход вещей.

Я осознаю своё положение и надеюсь, что буду там, чтобы пилотировать ту быструю машину, которую сделает Эдриан. Но я бы солгал, если бы сказал, что не думал о завершении карьеры. Эдриан придёт в марте следующего года и сосредоточится на 2026 году. Посмотрим, как я буду себя чувствовать в конце 2026-го и смогу ли продолжать. Это решение мы примем вместе, как команда, с Лоуренсом [Строллом] и Эдрианом», — приводит слова Алонсо One Stop Strategy.