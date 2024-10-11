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Уэббер: когда вы теряете невинность в Формуле-1, вам нужен кто-то с лидерскими качествами

Уэббер: когда вы теряете невинность в Формуле-1, вам нужен кто-то с лидерскими качествами
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер заявил, что считает ошибкой решение «Феррари» отправить Оливера Бермана выступать в 2025 году в «Хаасе».

«Берман в «Хаасе»? Мне не нравится эта команда. Хочу сказать, Андреа Стелла, Кристиан Хорнер, Тото Вольф – это люди из мира гонок. Вам необходимо иметь это качество. Когда вы теряете невинность в Формуле-1, нужен кто-то с лидерскими качествами. Имею в виду руководителя команды.

Что ж, Берман и «Хаас», надеюсь… Он быстр, хорошо провёл Гран-при Саудовской Аравии. Молодые пилоты — они сейчас словно сняли кислородную маску на вершине Эвереста. Вот Андреа Кими Антонелли в хороших руках у Тото Вольфа», — сказал Уэббер в подкасте Formula For Success.

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