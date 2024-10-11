Риккардо подарил соотечественнику Пиастри шлем с прощальным напутствием

Покидающий Формулу-1 Даниэль Риккардо оставил соотечественнику Оскару Пиастри прощальное послание. После Гран-при Сингапура, который, видимо, стал последним в карьере Риккардо, австралийцы обменялись гоночными шлемами. Уже бывший боевой пилот «РБ» оставил на своём шлеме напутственное сообщение.

Даниэль Риккардо оставил послание Оскару Пиастри Фото: Страница Даниэля Риккардо в соцсети

«Оскар, продолжай летать, приятель, делай своё дело хорошо. Желаю тебе ещё больше побед», — гласит надпись на шлеме Риккардо.

Напомним, в оставшейся части сезона-2024 вместо Даниэля Риккардо в составе «РБ» будет выступать Лиам Лоусон.

За свою карьеру в Формуле-1 Риккардо одержал восемь побед, дважды становился бронзовым призёром чемпионата — в 2014 и 2016 годах.