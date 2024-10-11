Перес предостерёг Колапинто от шага, который может поставить под угрозу его карьеру

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес предостерёг 21-летнего Франко Колапинто от возвращения в следующем сезоне в Формулу-2, так как это может загубить карьеру нынешнего гонщика «Уильямса», который, однако, не имеет места на следующий год.

«Я очень надеюсь, что Франко получит место в «Ауди». Для него будет обидно остаться без места на следующий год после того, что он сейчас демонстрирует.

Но если он вернётся в Формулу-2, это может поставить под угрозу его карьеру. Тем более там есть некоторые проблемы с их машинами. Колапинто и Оливер Берман проделали отличную работу в Формуле-1. Они не из тех, кто сейчас побеждает в Ф-2, однако они пришли [в Формулу-1] и делают фантастическую работу. Сейчас сложно понять, кто из гонщиков Формулы-2 хорош, но они проделали колоссальную работу. Здорово видеть, как эти молодые гонщики приходят, такие уверенные, и сразу показывают отличные результаты. Всегда приятно это видеть.

Теперь они [молодые пилоты] занимаются этим всю свою жизнь. Они рядом с командами, не знаю, сколько сезонов подряд, так что они в курсе всего. Сейчас не так, как в те дни, когда я начинал, когда у тебя почти не было связи с командами Формулы-1, ты почти не присутствовал на брифингах, почти не пилотировал машину. Эти парни, они весь день на симуляторе, они в курсе событий», — приводит слова Переса Planet F1.