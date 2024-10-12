BMW выпустит нашумевший концепт-кар тиражом в 50 штук. Они все уже раскуплены

Компания BMW объявила о том, что концепт-кар Skytop, представленный в мае этого года в рамках Concorso d’Eleganza Villa d’Este на острове Комо, будет выпущен, но ограниченной серией в 50 экземпляров. При этом все слоты на покупку автомобиля уже заняты, уточняет Motor Authority, а стоимость машины, по слухам, составляет $ 500 тыс.

BMW Skytop Фото: BMW

BMW Skytop был спроектирован как духовный наследник 507 и Z8 и унаследовал у последнего самый мощный в линейке марки двигатель V8 — это 4,4-литровый агрегат мощностью 460 кВт (625 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,3 секунды. Машина оснащена автоматической трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода.

Салон BMW Skytop Фото: BMW

Отметим, что в августе в BMW представили другую новинку — самый мощный в своей истории универсал, способный развивать свыше 300 км/ч.