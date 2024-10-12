Монтойя: не скорость «Макларена» поражает воображение

49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал главный козырь «Макларена» в сезоне-2024.

«Сколько «Макларен» потеряет из-за заднего антикрыла? Это вопрос на миллион долларов. Думаю, теперь они займутся своим передним крылом. У всех команд, кроме «Макларена» и «Мерседеса», схожие крылья, а эти два крыла отставлены назад.

Думаю, баланс машины немного сместится. Теперь в скоростных поворотах аэродинамический баланс начнёт смещаться назад, поскольку сейчас заднее крыло не будет терять там эффективность.

Не скорость «Макларена» поражает воображение, а их стабильность и то, как хорошо они берегут шины», — приводит слова Монтойи Planet F1.