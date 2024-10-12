Лоусон рассказал о взаимоотношениях с Риккардо на фоне замены в «РБ»

Новозеландский пилот Формулы-1 из команды «РБ» Лиам Лоусон рассказал, как отреагировал бывший представитель коллектива Даниэль Риккардо на свою замену.

«Я знаю, каким любимым публикой человеком является Даниэль, и, честно говоря, всё потому, что он просто отличный парень… Риккардо понимал всю ситуацию с заменой. Даниэль за весь год или полтора года, пока эта ситуация медленно развивалась, никогда не создавал настроение борьбы и конкуренции за место в команде. У нас не было ощущения противостояния. Есть много вещей, в которых он мог бы отказать, не делать их и просто сказать «нет», но он этого не сделал.

Честно говоря, он мне очень помог за последние 12 месяцев, и Даниэль очень хорошо отзывался обо всей ситуации в Сингапуре. Думаю, мы оба знали, как всё будет, когда всё это произошло и стало циркулировать в СМИ, и, честно говоря, именно поэтому я просто не слишком много разговаривал по телефону», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

26 сентября после Гран-при Сингапура стало известно, что из «РБ» уходит Риккардо, а его место займёт Лоусон.