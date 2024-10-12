Хорнер сравнил уход Ньюи из «Ред Булл» с «МЮ» после расставания с Кантона и Роналду

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил уход из коллектива именитого конструктора Эдриана Ньюи с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» после расставания со звёздными игроками Эриком Кантона и Криштиану Роналду.

«Мы уже с большой любовью вспоминаем то время, когда Эдриан был с нами, но жизнь продолжается, и у нас отличная команда. У нас огромная сила и глубина персонала. «Манчестер Юнайтед» не перестал побеждать с Алексом Фергюсоном, когда перешёл из клуба Эрик Кантона, – всё должно развиваться, и я думаю, что у нас есть сила и глубина, чтобы взять и нести эту эстафету!

[Хорнера поправили, сказав, что Кантона завершил карьеру, а не перешёл из клуба] Хорошо, Криштиану Роналду! Я не специалист по футбольным аналогиям. Эдриан был очень близок к уходу в 2014 году, и с этого момента нам действительно нужно было гарантировать, что, если он решит уйти, мы сможем принять этот вызов и двигаться вперёд без него.

Очевидно, что он участвовал и в других проектах с «Астон Мартин», например, сделав «Валькирию». А теперь он сделал с «Ред Булл» RB17 [гиперкар], поэтому я не удивился, когда он решил перейти в «Астон Мартин». Ведь теперь Эдриан в игре с пакетом акций и, насколько я понимаю, вся структура, по сути, будет подчиняться ему», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Кантона наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. До сих пор является легендой среди болельщиков «Юнайтед», которые дали ему прозвище Король Эрик. Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино.

Роналду выступает в данный момент за саудовский клуб «Аль-Наср» и сборную Португалии. Является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов. Выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Вместе с клубом из Манчестера трижды выигрывал АПЛ, единожды — Лигу чемпионов. Считается одним из лучших футболистов всех времён.

В «Астон Мартин» официально объявили о заключении контракта с Ньюи 6 сентября. Весной Эдриан официально объявил о том, что покидает «Ред Булл», проведя в составе австрийцев 19 лет.