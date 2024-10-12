Руководитель «Макларена» рассказал о подходе к обновлениям болида после ГП Сингапура

Руководитель британской команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал, что при наличии хорошей производительности на трассе коллективу по-прежнему нужно быть агрессивным с точки зрения обновления болида.

«Честно говоря, страх внести что-то новое в болид был одним из тревожащих меня после гонки [в Сингапуре]. Потому что у нас есть кое-что в стадии разработки, и, очевидно, когда у вас есть такая производительность на трассе, вы всегда хотите подходить к обновлениям довольно осторожно. Но то же время нам нужно доверять процессу, нам нужно доверять системе, в которой мы работали до сих пор.

Я уже говорил, что мы уделили время тому, чтобы убедиться, что после доставки обновлений мы проведём комплексную проверку для поиска всех недостатков и преимуществ. Я не думаю, что успех и такой хороший темп как-то должен изменить наши планы. Не уверен, что в Формуле-1 можно слишком сильно отступать от своих стремлений, потому что этот отход означает, что другие могут догнать в любой момент, а мы не знаем, каковы планы остальных. С точки зрения конкурентоспособности в чемпионате я бы сказал, что нам нужно продолжать быть агрессивными с точки зрения развития», — приводит слова Стеллы издание Racer.

На данный момент «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов, имея на своём счету 516 очков.