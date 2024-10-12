«Люблю этого парня». Эдди Джордан назвал победителя сезона-2025

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан заявил, что австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри станет победителем в сезоне-2025.

«Я имею в виду, что не так давно у меня с [Дэвидом] Култхардом была небольшая дискуссия о потенциале в чемпионате Оскара [Пиастри], и наш спор был до того, как Пиастри выиграл свою первую гонку. Поэтому я тогда это чувствовал, а теперь я просто убеждён, что если бы я сейчас делал ставку на победителя следующего сезона, то определённо выбрал бы Оскара.

«Потому что я так сильно уверен в его успехе… И я не ставлю денег, во всяком случае пока нет, но мне просто кажется, что он придаёт настоящую пикантность Формуле-1. Я очень люблю этого парня», — приводит слова Джордана издание PlanetF1.

На данный момент Оскар занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов, имея на своём счету 237 очков.