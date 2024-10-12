«Знаю, что для вас это значило». Попов — о десятилетней годовщине первого этапа в Сочи

50-летний популярный российский комментатор Алексей Попов в социальных сетях трогательно напомнил о десятилетней годовщине первого этапа Гран-при России в Сочи, который прошёл с 10 по 12 октября 2014 года на трассе «Сочи Автодром».
Фото: Из личного архива Алексея Попова
«Сегодня 10 лет первому Гран-При России в Сочи. Не буду долго говорить, что для меня это значило. И тогда, и в следующие годы я видел ваши лица на автодроме, друзья, ваши глаза, и я знаю, что для вас это значило то же самое», — написал Алексей в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Алексея Попова
В 2014 году этап в Сочи был 16-м в календаре Формулы-1 и дебютным в истории «Королевских гонок», проведённым на территории России. Победу в гонке одержал британский пилот Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Нико Росберг — оба гонщика из «Мерседеса». Третье место занял представитель «Уильямса» Валттери Боттас. Российский пилот Даниил Квят, выступавший в том сезоне за «Торо Россо», закончил гонку на 14-й позиции.
Фото: Из личного архива Алексея Попов