Леклер отреагировал на странную подачу своего комментария про ревность Вассёра

26-летний монегаск из команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер в социальных сетях отреагировал на странную подачу европейским изданием своего высказывания про ревность руководителя итальянской команды Фредерика Вассёра к семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону.
«Фред не моя девушка», — гласит цитата из интервью Леклера, опубликованная зарубежным изданием в социальных сетях.
Цитата издания в социальных сетях
Фото: Скриншот из социальных сетей
«Это странная цитата без указания вопроса, который был задан мне», — написал Леклер в социальных сетях.
Фото: Скриншот из социальных сетей
После 18 этапов «Феррари» идёт на третьем месте в Кубке конструкторов, имея на своём счету 441 очко. У занимающего второе место «Ред Булл» 475 очков.
У Леклера 245 очков в личном зачёте пилотов и третье место в чемпионате.