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Леклер отреагировал на странную подачу своего комментария про ревность Вассёра

Леклер отреагировал на странную подачу своего комментария про ревность Вассёра
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26-летний монегаск из команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер в социальных сетях отреагировал на странную подачу европейским изданием своего высказывания про ревность руководителя итальянской команды Фредерика Вассёра к семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону.

«Фред не моя девушка», — гласит цитата из интервью Леклера, опубликованная зарубежным изданием в социальных сетях.

Цитата издания в социальных сетях

Цитата издания в социальных сетях

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Это странная цитата без указания вопроса, который был задан мне», — написал Леклер в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

После 18 этапов «Феррари» идёт на третьем месте в Кубке конструкторов, имея на своём счету 441 очко. У занимающего второе место «Ред Булл» 475 очков.

У Леклера 245 очков в личном зачёте пилотов и третье место в чемпионате.

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