Бинотто объяснил, почему не взял бы Хэмилтона в «Феррари»

Операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто рассказал, почему не взял бы семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари», если бы оставался руководителем коллектива.

— Взяли бы вы Хэмилтона, работая в «Феррари»?

— Нет. Но Льюис очень хорошо поступил, перейдя в «Феррари», я согласен с его решением. Но я бы не взял его, потому что «Феррари» сосредоточилась на других гонщиках. И если есть такой талант у Леклера, то именно его, я считаю, в каком-то смысле следует сопровождать к цели [чемпионству], — приводит слова Бинотто издание Corriere della Sera.

Бинотто с 2019 по 2022 год занимал должность руководителя «Феррари».

Хэмилтон объявил о том, что покидает «Мерседес» и присоединяется в сезоне-2025 к итальянскому коллективу.