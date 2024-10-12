Менеджер Пиастри Уэббер сравнил пилотирование подопечного с уровнем семикратного чемпиона

48-летний австралийский автогонщик, чемпион мира по автогонкам на выносливость в составе заводской команды «Порше», менеджер и бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер в разговоре с Дэвидом Култхардом сравнил уровень пилотирования своего подопечного из «Макларена» Оскара Пиастри с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном.

— Всегда ли Пиастри пилотировал так же чисто, как Хэмилтон?

— Я слышал о выступлениях Льюиса в картинге, что он всегда был жёстким, но справедливым. И не отношу Оскара к категории Льюиса, очевидно, Пиастри должен это заслужить. У Льюиса всё же более чем 100 побед в Гран-при. Оскар только в начале своего пути. Но в конечном счёте на данный момент, судя по его юниорским выступлениям и достижениям, его манере пилотирования… его счёт за ущерб невероятно низок.

Поэтому я думаю, что уважение со стороны других гонщиков, с которыми Пиастри выступал в юниорских формулах, всегда было там, и он получает сейчас это уважение, которое он хочет иметь. Безусловно, Оскар не хочет, чтобы все аплодировали, как мы сейчас, восхваляя его. Пиастри просто хочет заработать свои награды, выйти на трассу и заявить о себе. И это то, что он так хорошо сделал за последние пять лет, — приводит слова Уэббера издание PlanetF1.

Ранее Эдди Джордан высказался о том, что хочет видеть победу Пиастри в сезоне-2025.