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«Мы оцениваем Мика Шумахера». Бинотто — о втором пилоте «Кик-Заубера»

«Мы оцениваем Мика Шумахера». Бинотто — о втором пилоте «Кик-Заубера»
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54-летний операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто прокомментировал ситуацию с поиском пилота на второе место в коллектив на сезон-2025, заявив, что проводил переговоры с Миком Шумахером.

— Хюлькенберг уже в команде, когда вы примете решение о втором пилоте?
— Мы можем позволить себе эту роскошь не торопиться, пока все остальные команды уже определились со своими составами на новый сезон. Есть два существенных аспекта, из которых мы выбираем: с одной стороны, опыт, позволяющий определить пройденный путь и понадеяться на опыт. С другой — молодой, талантливый человек, который будет сопровождать нас на пути к вершине чемпионата.

Мик Шумахер возможен вторым пилотом в команду?
— Мы, конечно, оцениваем его. Я встретился и поговорил с ним. Ведь знаю его уже некоторое время, поскольку он принимал участие в академии «Феррари». Поэтому я знаю его достоинства и преимущества, он один из тех вариантов, которые мы точно имеем в виду.

Ранее Бинотто рассказал, почему не взял бы Хэмилтона в «Феррари», если бы оставался руководителем команды.

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