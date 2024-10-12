Антонелли назвал переломный момент, убедивший «Мерседес» взять его в команду на 2025 год

18-летний гонщик и юниор «Мерседеса», который станет с 2025 года боевым пилотом немецкой команды в Формуле-1, Андреа Кими Антонелли назвал переломный момент, который убедил коллектив взять его на место боевого пилота на сезон-2025.

«Во время тестов на прошлогодней машине их впечатлило то, как быстро я добрался до предела и как быстро достиг нужного времени прохождения круга, который хотели увидеть в «Мерседесе». Но, должен сказать, проблема, с которой мне больше всего приходилось бороться во время тестов, — именно гоночный темп на длинной дистанции.

Однако за последние два дня тестов в Бельгии я значительно улучшил гоночный темп, и это подтолкнуло «Мерседес» подписать со мной контракт. До этого момента у них была идея, что меня действительно хотят посадить в машину в 2025 году, но сначала они хотели посмотреть, смогу ли я исправить те слабости, которые у меня были. И я рад, что в Спа смог справиться и сделать шаг вперёд.

На самом деле перед летним перерывом у меня был разговор с [Тото] Вольфом, моим инженером и другими людьми из «Мерседеса». Именно там мне сказали, что я буду боевым гонщиком в 2025 году. Это был хороший момент», — приводит слова Антонелли издание Autosport.

Напомним: о том, что Антонелли станет пилотом «Мерседеса» в сезоне-2025, объявили во время Гран-при Италии.