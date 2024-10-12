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«Посмотрите на Колапинто». Штайнер — о немедленной замене Магнуссена

«Посмотрите на Колапинто». Штайнер — о немедленной замене Магнуссена
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Бывший руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер похвалил аргентинского пилота «Уильямса» Франко Колапинто, сравнив его уровень выступления с напарником Александером Албоном, и порекомендовал «Хаасу» немедленно заменить Кевина Магнуссена.

«Великий Алекс Албон — самый талантливый гонщик со времён Михаэля Шумахера. Затем приходит парень [Колапинто], имя которого никто не знает (шутливо). Откуда этот парень? Я очень уважаю Алекса, он хороший гонщик. Колапинто я не видел на своём радаре в Формуле-1. Так что по отношению к Джеймсу Воулзу стоит сказать много похвальных слов, он обнаружил во Франко очень хороший талант.

Посмотрите на Колапинто. Этот парень равен Албону или почти превосходит его, а тот, как мы знаем, обладает талантом. Так что потеряет «Хаас», заменив прямо сейчас Магнуссена на Бермана? Оливер не сделает хуже, если окажется предпоследним и врежется в стену…» — приводит слова Штайнера Crash.

За три проведённые гонки в сезоне-2024 на счету Колапинто четыре очка в личном зачёте. У его партнёра Албона за 18 Гран-при — 12 очков.

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