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Бинотто назвал год, когда «Ауди» сможет побороться за победу в Формуле-1

Бинотто назвал год, когда «Ауди» сможет побороться за победу в Формуле-1
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Операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто спрогнозировал, когда его коллектив сможет побороться за победу в Формуле-1

— Когда «Ауди» сможет побороться за победу?
— Другим командам потребовались годы, чтобы достичь вершины. [Жан] Тодт присоединился к Маранелло в 1993 году, а первый Кубок конструкторов он завоевал в 1999 году. То же самое и с «Мерседесом». Поэтому на раскачку нужно в среднем 5-7 лет. Так что мы рассчитываем, что сможем вступить в бой за титул в 2030 году.

Ранее Маттиа Бинотто рассказал о поисках гонщика на место второго боевого пилота на сезон-2025.

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