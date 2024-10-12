Бинотто назвал год, когда «Ауди» сможет побороться за победу в Формуле-1

Операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто спрогнозировал, когда его коллектив сможет побороться за победу в Формуле-1

— Когда «Ауди» сможет побороться за победу?

— Другим командам потребовались годы, чтобы достичь вершины. [Жан] Тодт присоединился к Маранелло в 1993 году, а первый Кубок конструкторов он завоевал в 1999 году. То же самое и с «Мерседесом». Поэтому на раскачку нужно в среднем 5-7 лет. Так что мы рассчитываем, что сможем вступить в бой за титул в 2030 году.

Ранее Маттиа Бинотто рассказал о поисках гонщика на место второго боевого пилота на сезон-2025.