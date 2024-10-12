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Бинотто ответил, кто выиграет титул в сезоне-2024

Бинотто ответил, кто выиграет титул в сезоне-2024
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Операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто ответил, кто выиграет чемпионские титулы в обоих зачётах в нынешнем сезоне Формулы-1 — Макс Ферстаппен и его команда «Ред Булл» или Ландо Норрис и «Макларен».

«Ферстаппен станет чемпионом в личном зачёте, а «Макларен» завоюет Кубок конструкторов.

Макс всё так же силён. Он демонстрирует это даже на не самой лучшей машине», — приводит слова Бинотто Corriere della Sera.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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