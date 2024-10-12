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Хорнер рассказал, как Ньюи не горел желанием продвигать новую аэротрубу «Ред Булл»

Хорнер рассказал, как Ньюи не горел желанием продвигать новую аэротрубу «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как фактор устаревшей аэродинамической трубы мешает прогрессу команды и что был момент, когда покидающий «Ред Булл» Эдриан Ньюи не горел желанием продвигать проект новой аэротрубы.

«Был момент, когда аэродинамические трубы могли быть запрещены. Была дискуссия о том, произойдёт ли это и сможет ли CFD-моделирование заменить их. Эдриан [Ньюи] воздержался от продвижения проекта нашей новой трубы, пока в этом вопросе не наступила ясность. Но когда «Астон Мартин» захотел себе новую трубу, ФИА изменила свою позицию.

Поэтому вопрос встал так: «Послушайте, мы должны это сделать, и сделать это немедленно, потому что в рамках лимита затрат наша нынешняя труба крайне неэффективна».

Какие с ней проблемы? Ей 60 лет. Это пережиток холодной войны. Она позволяла нам делать некоторые фантастические машины, но у неё есть свои ограничения. При температуре ниже -5 °C мы просто не можем её запустить, а при температуре выше 25 °C она становится довольно нестабильной», — приводит слова Хорнера Autosport.

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