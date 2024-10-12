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Ферстаппен ответил, хочет ли он овальные трассы в Формуле-1

Ферстаппен ответил, хочет ли он овальные трассы в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие гоночные треки он добавил бы в календарь Формулы-1 и хотел бы он видеть там овальные трассы.

«Я бы добавил в календарь Муджелло. Мне нравятся быстрые повороты. Просто плавные трассы, чтобы не было слишком много медленных поворотов с постоянными торможениями и разгонами.

Овальные трассы? Нет. Это не для меня. Мне нравится гонять на них по сети для развлечения. Я гонял на них в Indy и NASCAR. Мне нравится смотреть эти гонки, но не ездить самому. Я ездил на машине Формулы-1 по овалу, но нет», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Ранее Макс Ферстаппен показал свой домашний гоночный симулятор.

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