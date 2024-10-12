Штайнер: ещё полгода назад все были недовольны доминированием «Ред Булл»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о причинах спада формы «Ред Булл», отметив, что ещё недавно очень многие были недовольны доминированием этой команды.

«Ред Булл»? У них грёбаная машина (фраза Макса Ферстаппена, за которую он получил штраф от ФИА. — Прим. «Чемпионата»). О, мне нельзя так выражаться.

Если серьёзно, ещё полгода назад мы все были разочарованы, что «Ред Булл» снова доминирует. А теперь мы разочарованы, что «Ред Булл» не доминирует. Я бы сказал, «Макларен» проделал фантастическую работу. Другие справились лучше, чем «Ред Булл», — приводит слова Штайнера GPblog.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.