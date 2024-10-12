Стелла объяснил, что общего у нынешних гонщиков «Макларена» с Алонсо и Шумахером

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сравнил своих пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером и двукратным чемпионом Фернандо Алонсо, с которыми ранее работал в «Феррари».

«Есть как минимум два элемента, которые объединяют всех великих гонщиков. Один из них — талант. Они могут делать то, что делают. Мы не можем, но они могут. Это талант, это способность пилотировать так быстро и так точно.

Другое, что есть у всех них, — довольно высокий уровень интеллекта. Я бы сказал, их мозг очень по-особому обрабатывает информацию. Это очень способные личности, и они могли бы стать успешными в других сферах, связанных с умственной деятельностью», — приводит слова Стеллы GP Blog.