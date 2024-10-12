Хорнер раскрыл, будет ли новая машина «Ред Булл» кардинально отличаться от нынешней

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что австрийская команда планирует создавать машину для 2025 года на основе нынешней, поскольку вкладывать средства в кардинальную, но рискованную модернизацию нецелесообразно.

«В этом бизнесе вы всегда должны балансировать. Нельзя загадывать слишком далеко на будущее. Долгосрочная перспектива в Формуле-1 составляет около двух с половиной месяцев, и, по сути, то, над чем мы работаем в этом году, будет актуально и для следующего.

Так что болид следующего года будет эволюцией нынешнего. Более того, есть много компонентов прошлогодней машины, которые были перенесены на RB20, потому что в условиях ограничения затрат, если нет существенного улучшения производительности, нет смысла что-то менять», — приводит слова Хорнера Autosport.