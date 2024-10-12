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Хорнер раскрыл, будет ли новая машина «Ред Булл» кардинально отличаться от нынешней

Хорнер раскрыл, будет ли новая машина «Ред Булл» кардинально отличаться от нынешней
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что австрийская команда планирует создавать машину для 2025 года на основе нынешней, поскольку вкладывать средства в кардинальную, но рискованную модернизацию нецелесообразно.

«В этом бизнесе вы всегда должны балансировать. Нельзя загадывать слишком далеко на будущее. Долгосрочная перспектива в Формуле-1 составляет около двух с половиной месяцев, и, по сути, то, над чем мы работаем в этом году, будет актуально и для следующего.

Так что болид следующего года будет эволюцией нынешнего. Более того, есть много компонентов прошлогодней машины, которые были перенесены на RB20, потому что в условиях ограничения затрат, если нет существенного улучшения производительности, нет смысла что-то менять», — приводит слова Хорнера Autosport.

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