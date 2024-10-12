Ваулз заявил, что извлёк урок из своей критики Мика Шумахера

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз признался, что извлёк урок из ситуации с неоднозначным высказыванием о Мике Шумахере, сыне легендарного Михаэля Шумахера. На Гран-при Италии, объясняя решение взять в команду новичка Франко Колапинто, а не Шумахера, Ваулз сказал, что Мик, очевидно, не особенный. Впоследствии Ваулзу пришлось извиниться перед Шумахером и его семьёй.

«Это было явно не то, что я хотел сказать, поэтому я пошёл и немедленно извинился перед ним, его семьёй и всеми окружающими.

В то время я был опустошён, поскольку понял, как сильны могут быть пара слов и что мне нужно быть гораздо более внимательным в том, что я делаю и говорю. Это был урок, который я, надеюсь, усвоил навсегда», — приводит слова Ваулза Autosport.