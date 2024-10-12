Депутат Европарламента призвал провести расследование в отношении владельцев Формулы-1

Депутат Европарламента Паскаль Аримон призвал провести расследование в отношении владельца Формулы-1 «Либерти Медиа». Он обвиняет компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Бельгийский политик подал запрос в Европейскую комиссию с требованием расследовать деятельность американской компании. Об этом сообщает бельгийский портал Het Belang van Limburg.

«Либерти Медиа» владеет коммерческими правами на Формулу-1, Формулу-2 и Формулу-3 до 2110 года. Кроме того, компания в процессе приобретения 86% доли в MotoGP. Дочерняя организация «Либерти Медиа» владеет Формулой E.

Аримон настаивает, что всё это указывает на формирование монополии в автоспорте. Депутат также сослался на отказ Формулы-1 принять в состав участников «Андретти», и что «Либерти Медиа» препятствует приходу новых команд в чемпионат.

У комиссара Европейского Союза по вопросам конкуренции теперь есть шесть недель, чтобы ответить на запрос Аримона.