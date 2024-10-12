Хорнер рассказал о проблемах и выгодах от разработки собственных моторов

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о краткосрочных проблемах и долгосрочных выгодах от разработки подразделением Red Bull Powertrains собственных двигателей для Формулы-1.

«Это, безусловно, сейчас наша самая большая проблема. Мы создали стартап-бизнес, агрессивно набрали в него 600 человек, построили завод, запустили процесс и собрали группу людей для работы в рамках философии «Ред Булл», которая оказалась столь успешной в области шасси. Конечно, многие пришли из других команд, конкурентов и поставщиков Формулы-1, и это огромная задача — собрать 600 человек и все ваши процессы, вашу цепочку поставок, всё, чтобы в 2026-м обеспечить моторами две команды.

У нас также есть преимущество в виде отличного партнёра — «Форда», и эти отношения работают очень хорошо. Но неизбежно будут краткосрочные проблемы, однако есть и долгосрочная выгода от того, что все находятся под одной крышей с инженерами. Мы уже видим преимущества и разницу от того, что при интеграции двигателя в машину 2026 года инженеры по шасси и мотористы сидят практически рядом друг с другом», — приводит слова Хорнера Autosport.