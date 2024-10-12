Култхард выбрал, кто лучше обгоняет — Хэмилтон или Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард выбрал гонщика, который наиболее хорош в мастерстве обгонов. Шотландец считает, что в этом деле нет никого лучше гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, но также похвалил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Когда Даниэль Риккардо на раннем этапе карьеры оказывался позади кого-то, вы знали, что сейчас что-то произойдёт. Макс такой же, когда у него появляется шанс. В 2021-м он обогнал Льюиса (в Абу-Даби. — Прим. «Чемпионата») раньше, чем я даже подумал об этом; это была абсолютная уверенность и решимость. И я знаю, что та гонка была спорной.

Раньше Михаэль [Шумахер] был довольно хорош в этом. Льюис ведёт себя довольно аккуратно. Я знаю, между ним и Максом был какой-то контакт в Сильверстоуне в 2021-м. Там были сильные эмоции. Но в целом на протяжении карьеры он был довольно хорош. Однако я выбираю нынешнюю эпоху, и я выбираю Макса из нынешних гонщиков. Знаете, если он позади кого-то, то гонщик перед ним понимает: «Или он обгонит, или вы оба вылетите», — сказал Култхард в своём подкасте Formula For Success.