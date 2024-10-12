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Штайнер – о ФИА: не бросайте вызов парню, чьё влияние больше, чем у кого-либо другого

Штайнер – о ФИА: не бросайте вызов парню, чьё влияние больше, чем у кого-либо другого
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал Международную автомобильную федерацию за то, как она реагирует на нецензурную брань гонщиков Формулы-1, и предположил, что такие вопросы следовало бы решать в частном порядке.

«Я вот думаю, зачем вдаваться в такие мелкие детали? Если вы хотите сбавить обороты, не бросайте вызов кому-то публично, чемпиону мира, особенно парню, чьё влияние намного больше, чем у кого-либо другого.

Если вам это не нравится или вы считаете, что это неправильно, сядьте, поговорите с гонщиками. Они каждые выходные проводят инструктаж для пилотов. Пойдите туда и скажите: «Эй, ребята, спасибо. Не могли бы вы немного смягчить лексику?» — приводит слова Штайнера Planet F1.

Ранее ФИА обязала выругавшегося матом Макса Ферстаппена провести «определённую работу в интересах общественности». В ответ Макс после квалификации и гонки Гран-при Сингапура устроил акцию протеста, отказавшись нормально общаться с журналистами на пресс-конференции.

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