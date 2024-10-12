Макс Ферстаппен отреагировал на слухи о своём переходе в «Астон Мартин»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, что в будущем он может перейти в «Астон Мартин», чтобы продолжить выступать в Формуле-1 на сконструированных Эдрианом Ньюи машинах.

«Люди говорят об этих вещах гораздо больше, чем я. Я же очень расслаблен и просто думаю о гонках, пытаюсь понять свои проблемы и исправить их. Затем иду домой и живу своей жизнью. Я спокоен относительно своего будущего.

Для меня всё очень просто: мне нравится то, что делаю, и пока мне это нравится, я останусь здесь и продолжу выступать в Формуле-1. Если захочу перейти куда-то, то сделаю это. Но сейчас об этом не думаю», — приводит слова Ферстаппена Crash.