Марио Андретти комплиментарно высказался о Франко Колапинто

Чемпион Формулы-1 1978 года американец Марио Андретти признался, что не сожалеет, что его соотечественник Логан Сарджент потерял своё место в пелотоне, поскольку заменивший его в составе «Уильямса» аргентинец Франко Колапинто демонстрирует отличные результаты.

«Ну, что есть, то есть. Честно говоря, не думаю, что он [Сарджент] доказал, что заслуживает остаться. Всё дело в результатах, давайте смотреть правде в глаза. Так было всегда. Он не продемонстрировал своей гениальности. Возможно, был близок к этому, но не показал.

Приходит новая молодёжь, новая кровь. Это потрясающе видеть. В этом и заключается суть данного спорта. Это то, чего вы ждёте. Колапинто показывает, что ему здесь место. И это прекрасно. Это говорит о том, что у Формулы-1 хорошее, надёжное будущее. Вот чего всегда ждут фанаты — такие, как мы. Типа «хорошо, посмотрим, что сделает этот новый талант». Они уже показали, что заслуживают быть тут. И это замечательно», — приводит слова Андретти GP Blog.