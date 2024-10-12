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Антонелли: хотел бы выиграть несколько гонок в следующем году

Антонелли: хотел бы выиграть несколько гонок в следующем году
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18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который в следующем году заменит Льюиса Хэмилтона, обозначил свои желания на сезон-2025.

«Выиграть несколько гонок, безусловно, является моей мечтой. Это будет непросто, потому что у всех команд есть конкурентоспособные машины, и поэтому будет очень сложно, но это моя приоритетная цель. Даже несколько подиумов было бы хорошо, но главная цель — привезти домой несколько победных кубков», — приводит слова Антонелли Motorsport Italia.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, сможет ли юниор немецкой команды Андреа Кими Антонелли повторить путь успеха семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона.

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