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Андреа Кими Антонелли: я был фанатом «Феррари»

Андреа Кими Антонелли: я был фанатом «Феррари»
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18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который в следующем году заменит Льюиса Хэмилтона, признался, что в детстве был фанатом «Феррари», но сейчас все его мысли только о немецкой команде.

«Я был фанатом «Феррари», но теперь думаю только о «Мерседесе». Возможно, у меня дома ещё есть кепка Себастьяна Феттеля.

Моим кумиром был Айртон Сенна. Я много читал о нём и понял, что он был не просто великим гонщиком. Хочется думать, что я похож на него. Если бы я мог, то с удовольствием был бы его напарником по команде. Было бы очень сложно, но я бы многому научился у него», — приводит слова Антонелли GP Blog.

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