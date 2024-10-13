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«Формула-1 конкурирует не только с автоспортом». Доменикали — о потенциале серии

«Формула-1 конкурирует не только с автоспортом». Доменикали — о потенциале серии
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что Формула-1 теперь конкурирует не только с другими видами автоспорта, но и напрямую с развлекательными направлениями.

«Посмотрите на Формулу-1 на примере США. Это действительно увлекательно, потому что всего пару лет назад мы изо всех сил пытались провести гонку. Затем, в мгновение ока, мы перешли от одной к трём гонкам, и внимание к нашей дисциплине впечатляюще растёт.

Наша аудитория смотрит фильмы, смотрит различные мероприятия. Мы хотим быть с ними. Мы должны мыслить масштабно. Мы больше не считаем, что нам нужно конкурировать с другими видами спорта на четырёх колесах. Мы хотим убедиться, что способны конкурировать на рынке, полном различных развлекательных предложений, и должны быть сильными для этой борьбы», — приводит слова Доменикали портал GPblog.

Ранее сообщалось, что должность Доменикали находится под угрозой и он может потерять её.

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