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Марко ещё раз намекнул на возвращение старой философии в «Ред Булл»

Марко ещё раз намекнул на возвращение старой философии в «Ред Булл»
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Консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, обсуждая будущие составы австрийского коллектива и «РБ», намекнул на возвращение старой философии.

«В «Мерседесе» дают шанс Андреа Кими Антонелли, в «Хаасе» выбрали Оливера Бермана, «Уильямс» решили опробовать Франко Колапинто, и, похоже, что, к счастью, «Ауди» сейчас также серьёзно рассматривает молодого Мика Шумахера. Когда-то и мы начали с философии давать шанс молодым гонщикам в Формуле-1», — приводит слова Марко издание PlanetF1.

Ранее Хельмут рассказал о том, что повлияет на выбор второго пилота в «Ред Булл» в сезоне-2025.

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