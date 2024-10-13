Марко ещё раз намекнул на возвращение старой философии в «Ред Булл»

Консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, обсуждая будущие составы австрийского коллектива и «РБ», намекнул на возвращение старой философии.

«В «Мерседесе» дают шанс Андреа Кими Антонелли, в «Хаасе» выбрали Оливера Бермана, «Уильямс» решили опробовать Франко Колапинто, и, похоже, что, к счастью, «Ауди» сейчас также серьёзно рассматривает молодого Мика Шумахера. Когда-то и мы начали с философии давать шанс молодым гонщикам в Формуле-1», — приводит слова Марко издание PlanetF1.

Ранее Хельмут рассказал о том, что повлияет на выбор второго пилота в «Ред Булл» в сезоне-2025.